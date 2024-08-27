Москва, 27 августа, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, обвиняемый в получении многомиллионных взяток и мошенничестве, обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой отправить его в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Telegram-канал Александра Кибовского

Известно, что Кибовский начал просить об отправлении на СВО сразу после того, как был заключён под стражу Замоскворецким судом Москвы. Это случилось 17 июля.

При этом обвиняемый понимал, что отправка на спецоперацию может стать «дорогой в один конец», пояснила его защитник.

Адвокат Кибовского Юлия Потапова отправила ходатайство в Следственный комитет по Москве с просьбой ее подзащитного заключить контракт с Министерством обороны РФ. Также было отправлено заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу. Пока ответы на запросы не получены.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Кибовский, задержанный за коррупцию, помогал коммерческим организациям заключать госконтракты.

По данным следствия, Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованной группы. Общая сумма полученных им взяток, по предварительной оценке, превышает 100 млн рублей.

Фигуранту инкриминируют восемь эпизодов получения взяток и покушение на мошенничество.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры и назначил вместо него Алексея Фурсина, ранее руководившего департаментом предпринимательства.