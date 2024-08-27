Саратов, 27 августа, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Появившаяся в интернете информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Саратовской области не соответствует действительности. Сразу несколько глав районов региона призвали жителей сохранять спокойствие и не распространять фейки.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Подобные призывы появились в Telegram-каналах главы Озинского района Антонины Галяшкиной, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, глав Лысогорского и Аткарского районов Валентины Фимушкиной и Виктора Елина, руководителя Пугачёвского района Алексея Янина.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 26 августа сразу несколько беспилотников атаковали Саратовскую область. Были попадания обломков дронов в жилые дома городов Саратова и Энгельса, подтвердил глава региона Роман Бусаргин. Позднее он заявил о частичном повреждении жилого комплекса на Предмостовой площади и о пострадавших.

В декабре 2022 года губернатор Саратовской области назвал ложью сведения о ЧП в Энгельсе. Он подчеркнул, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность и правоохранители организовали поиски авторов фейка.