Москва, 27 августа, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов охарактеризовал высказывание генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о недопустимости атак на АЭС «сигналом для украинской стороны».

Владимир Гердо / ТАСС Глава МАГАТЭ Гросси в Курчатове

Гросси выступил 27 августа на пресс-конференции в ходе визита на Курскую АЭС.

«Глава МАГАТЭ заявил, что атаковать атомные электростанции нельзя. Это ясный сигнал, предназначенный прежде всего для украинской стороны», — написал Ульянов в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Рафаэль Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть Курскую АЭС и дать независимую оценку ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за «повышением военной активности» и обстановкой в районе АЭС.

Ранее Рафаэль Гросси отмечал, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию Курской АЭС. По его мнению, станция работает в режиме, «очень близком к нормальному». Однако бои идут всего в нескольких километрах, что вызывает серьёзные опасения.

О планах посетить Курскую АЭС Гросси сообщил 21 августа. В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва находится в контакте с МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

22 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались нанести удары по Курской АЭС. Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство обещало прислать специалистов, чтобы оценить ситуацию, сказал президент. Он выразил надежду, что организация выполнит свою работу. Встречаться с Гросси Путин пока не планирует, рассказал 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.