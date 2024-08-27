Москва, 27 августа, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков (партия «Новые люди») внёс инициативу ограничить суммой в один миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов эстрадных исполнителей. Со своим предложением он обратился в российское правительство.

Ольга Зенькович ИА Регнум

По мнению депутата, на контракты с артистами тратятся рекордно большие суммы. В период проведения спецоперации выделение бюджетных денег на дорогостоящие развлекательные мероприятий вызывает возмущение и отторжение у россиян.

Поводом для обращения к правительству стало выступление певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на Дне города в Оренбурге. Местные власти выплатили артисту гонорар в размере 16 млн рублей. Даванков подчеркнул, что это не единичный случай в России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент РФ Владимир Путин присвоил артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства, певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. В тексте указа говорилось, что SHAMAN, как и другие награждённые, отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В конце декабря певец SHAMAN стал доверенным лицом Путина на выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года.

24 июня Европейский союз включил певца SHAMAN в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС.