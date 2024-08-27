Москва, 27 августа, 2024, 22:29 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы приговорил к шести годам тюремного заключения 33-летнего хакера Антона Екименко, похитившего у трёх банков свыше 180 млн рублей. Об этом 27 августа сообщили в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

Екименко признали виновным по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, хакер переводил денежные средства с конвертацией валют между банковскими счетами, а затем совершал отмену перевода. В итоге деньги возвращались обратно на первый счёт, однако валюта какое-то время отображалась и на втором. Таким образом в период с июля по ноябрь 2014 года преступная группа похитила свыше 180 млн рублей. Екименко удалось скрыться. В 2022 году его задержали.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу группы хакеров, которые взломали базу данных аэропорта «Кольцово» и похитили у коммерческих предприятий более 1,2 млрд рублей. Суд назначил подсудимым от пяти лет и одного месяца до 14 лет лишения свободы. Одной из осуждённых предоставили отсрочку наказания до достижения её ребёнком 14 лет. Всего под судом оказался 21 человек.