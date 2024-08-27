Москва, 27 августа, 2024, 22:08 — ИА Регнум. «Калашников» показал новый подствольный гранатомёт ГП-46. Видео было опубликовано 27 августа в официальном Telegram-канале концерна.

Кадр из видео Гранатомёт ГП-46

Компания отметила, что мировая премьера нового оружия состоится на V Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2024, которая пройдёт 24–26 сентября в Баку.

«Изделие предназначено для поражения живой силы противника, расположенной на местности, находящейся в окопах, траншеях и небронированной технике», — указано в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911825" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Калашников» впервые представит за рубежом новый подствольный гранатомёт ГП-46

ГП-46 можно присоединять к автомату Калашникова, а также к специальному откидному прикладу, сказано в материале. Оружие позволяет осуществлять навесную или настильную стрельбу, при стрельбе прямой наводкой дальность применения гранатомёта составляет 400 м. Длина ГП-46 — 380 мм, калибр — 40 мм. Весит гранатомёт 1,6 кг. Скорострельность оружия — 5–6 выстрелов в минуту.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа «Калашников» представил новый ручной пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм для российской армии, а также подствольный гранатомёт ГП-46. Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев отметил, что подствольный гранатомётный комплекс подходит к РПЛ-20. Пулемёт предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей сухопутных войск, ВДВ, а также морской пехоты и подразделений специального назначения, сказал Уржумцев.

Ранее концерн представил новый автомат АК-19 для патронов образца НАТО. Новинка была создана на базе автомата АК-12 калибра 5,45 мм. Новая модель адаптирована к всесуточному применению, а также обладает повышенной точностью, отмечалось в сообщении.