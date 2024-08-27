Нальчик, 27 августа, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Попытки вытеснить светские законы и традиционный ислам радикальной идеологией вызывают особенную озабоченность, заявил 27 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

VK/Казбек Коков

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — сказал он в ходе выездного совещания в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, внутри религиозных общин Северного Кавказа сохраняются противоречия, обусловленные деструктивным влиянием зарубежных радикальных проповедников, а иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций.

Шойгу отметил, что для эффективного противодействия негативным тенденциям необходимы комплексные превентивные меры, которые будут обеспечивать своевременное выявление и нейтрализацию угроз экстремизма и терроризма, а также недопущение распространения радикальных идей и предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа секретарь Совбеза также заявил, что обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся тяжёлой, а в регионе сохраняется тенденция роста экстремистских и террористических преступлений. Он напомнил, что только в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане были совершены теракты, в которых погиб 21 человек.