Москва, 27 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» вручил ветеранам СВО первые автомобили с ручным управлением, сообщила ИА Регнум пресс-служба фонда.

пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В церемонии вручения приняли участие статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель «Защитников Отечества» Анна Цивилёва и председатель ДОСААФ России, Герой России, генерал армии Александр Дворников.

Машины Lada Granta получили трое ветеранов СВО с тяжёлой инвалидностью, потерявшие обе ноги или передвигающиеся на коляске. Инициативу ранее подержал президент Владимир Путин.

«В апреле мы вышли с инициативой — обеспечить участников СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями с ручным управлением. Для наших героев это средство реабилитации и социализации станет действительно большим подспорьем, чтобы учиться, работать, помогать семье и решать бытовые вопросы», — отметила Цивилёва.

Фонд заключил соглашение с ДОСААФ, в рамках которого ветераны СВО проходят обучение, получают водительские удостоверения и сертификаты, дающие право на управление автомобилем с ручным управлением. Дворников подчеркнул, что социальная защита военнослужащих, участников СВО и их семей — одна из самых важных задач организации.

В России в настоящее время зарегистрирована лишь одна марка спецтранспорта с ручным управлением, отметила пресс-служба «Защитников Отечества». С официальным дистрибьютором Lada Granta заключили контракт на поставку 200 автомобилей. В дальнейшем для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, планируется закупать автомобили, оборудованные специальным багажником для перевозки таких кресел.

«АвтоВАЗ» считает особой честью передачу своих автомобилей героям СВО, отметил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

Первые три автомобиля с ручным управлениям вручили ветеранам СВО из Подмосковья Виктору Шерстневу, Павлу Задириеву и Вячеславу Скворцову. Ранее они были удостоены медали Суворова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Жукова соответственно.

«Благодарю фонд «Защитники Отечества» и своего социального координатора, помощь была максимальной по всем вопросам. Пользоваться машиной буду очень активно — возить ребёнка в школу, ездить на дачу, реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Уже сегодня мы всей семьёй поедем в Новгородскую область», — отметил Шерстнев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Цивилёва рассказала, что в военно-социальный центр в Москве с момента его открытия 1 июля обратились около 17 тыс. человек. В основном запросы граждан касались выплат, получения справки участника или ветерана СВО и других документов. Также в центр обращались по вопросам поиска без вести пропавших и жилищного обеспечения.

Технологии искусственного интеллекта постепенно внедряются в процессы работы для помощи ветеранам спецоперации, сообщила Цивилёва в июле на заседании Всероссийского цифрового форума фонда в Грозном. Она поблагодарила Минцифры за активную реализацию проектов по цифровой трансформации, в том числе для оказания помощи ветеранам СВО и родным погибших.