Саратов, 27 августа, 2024, 20:48 — ИА Регнум. В Саратовской области машина бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сбила лося. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

ИЗВЕСТИЯ

На опубликованных изданием кадрах с места происшествия видны туша животного, а также машина с разбитым лобовым стеклом. По данным источника, авария произошла утром 23 августа на дороге между сёлами Широкое и Большая Каменка. Кто находился за рулём в момент аварии, неизвестно.

Лось в результате инцидента погиб. По словам местных жителей, столкновение произошло с тем же автомобилем Lada Largus, в котором в 2021 году экс-депутат перевозил разделанную тушу лося. Изначально Рашкин отрицал свою вину, однако позднее изменил показания, признавшись в незаконной охоте.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области признал политика виновным. Рашкина приговорили к трём годам лишения свободы с испытательным сроком два года и с запретом заниматься определённой деятельностью (связанной с охотой) сроком на два года.

25 мая 2022 года Госдума приняла постановление о прекращении полномочий Рашкина, так как, согласно законодательству, депутатом Госдумы не может быть человек с уголовной судимостью.