Нальчик, 27 августа, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся тяжёлой, в регионе сохраняется тенденция роста экстремистских и террористических преступлений, заявил 27 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

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«Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остаётся сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности», — сказал секретарь Совбеза на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

Шойгу напомнил, что только в 2024 году в Карачаево-Черкесии и Дагестане были совершены теракты, в которых погиб 21 человек. 18 погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня группа вооружённых людей напала на два православных храма и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. От рук боевиков погибли настоятель храма 66-летний Николай Котельников и охранник, а также начальник отдела полиции Дагестанских Огней подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

24 июня Следственный комитет сообщили, что в результате терактов в Дагестане погибли 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.

18 апреля ФСБ проинформировала о задержании в Карачаево-Черкесии троих мужчин по подозрению в подготовке теракта на одном из объектов органов государственной власти. При обыске у задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и план здания.