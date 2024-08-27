Геническ, Херсонская область, 27 августа, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Двое жителей Одессы, убегая от мобилизации, переплыли Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам. Об этом сообщил командир взвода десантников группировки войск «Днепр» с позывным Смерч.

Владимир Смирнов/ТАСС

«18 августа при дежурстве противотанкового расчёта было обнаружено плавсредство на воде. Из плавсредств показались двое гражданских с белыми флагами-тряпками. Их встретили на берегу», — приводят слова военного «Известия».

В ходе допроса перебежчики сообщили, что являются жителями Одессы и не вооружены. Согласно их словам, на правом берегу находится большое скопление военнослужащих ВСУ, теробороны и наёмников.

Он добавил, что российские военнослужащие готовы принять всех гражданских, которые смогут покинуть Украину и прибыть на Кинбурнскую косу.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа украинские СМИ сообщили, что трое вооружённых автоматами мобилизованных в ряды украинской армии заключённых сбежали из села в Одесской области Украины.

27 августа глава Киевского режима Владимир Зеленский на фоне массового бегства украинцев от принудительной мобилизации заявил, что в страну необходимо вернуть уехавших граждан, но сделать это нужно без принуждения. По словам Зеленского, на данный момент за рубежом находятся около 7,5 млн украинцев. Если Киев не вернёт в страну налогоплательщиков, Украину ждут проблемы с выплатами пенсий после прекращения боевых действий.

Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, который позволяет мобилизовать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Согласно документу, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинских войск. При этом совершивших тяжкие преступления мобилизовать не должны.