Москва, 28 августа, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Таксист Фаридун Мадалиев, который высадил москвичку посреди ожвлённой трассы, ранее обвинялся в избиении своего пассажира. По данным ИА Регнум, в 2020 году на таксиста написал заявление Даниил К.

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Молодой человек утверждал, что в ходе поездки с Мадалиевом возник словесный конфликт, в результате которого пассажира довезли не до места назначения, а до ближайшей парковки на МКАД. Там, по словам Даниила, водитель «Яндекс. Такси» выволок его из машины, бросил на землю и начал вымогать деньги, крича, что тот его якобы ударил.

Мужчина сумел вызвать полицию и скорую, но, как он туверждает, Мадалиев солгал прибывшим полициейским, заявив, что напали именно на него.

Даниил опубликовал в соцсетях фото ссадин и травм, которые ему нанёс таксист, а также рассказал, что таксопарк, в котором работает водитель, попытался выгородить своего сотрудника.

Сам Фаридун тогда утверждал, что обвинения Даниила ложные и написал на него встречное заявление в полицию. Чем закончилось разбирательство между пассажиром и таксистом незивестно.

Однако 26 августа этого года Мадалиев набросился с оскорблениями и угрозами на другую пассажирку — Дарью Д. Ему не понравилось, что женщина попросила не смотреть видео на телефоне во время вождения. В итоге женщина оказалась высажена из машины посреди скоростной транссы в Москве. На водителя она написала заявление в полицию. По данным ИА Регнум, водитель продолжает работать в такси.

При этом оказалось, что мужчина чемпион Москвы по грэмппингу. В соцсетях он публикует фото из октагона и с медалями. По данным редакции, Мадалиев уроженец Таджикистана, российский паспорт он получил только в 2018 году.