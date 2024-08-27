Москва, 27 августа, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Суд вернул звание сержанта и государственные награды военнослужащему Станиславу Ионкину, который в 2022 году устроил пожар в клубе «Полигон» в Костроме и был приговорён к 20 годам лишения свободы, сообщила 27 августа «Газета.Ru» со ссылкой на адвоката военнослужащего Юрия Хромцова.

РИА Новости/Илья Питалев Станислав Ионкин

Ионкин в ближайшее время вернётся в зону спецоперации, Апелляционный военный суд отменил приговор в части назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы сроком на один год, заявил адвокат. Контракт с Минобороны Ионкин подписал после вынесения приговора, отметил Хромцов.

«Контракт Ионкин подписал сразу после вынесения приговора Вторым западным окружным военным судом в конце марта или в начале апреля, он также прошел уже медкомиссию. Единственное, был процедурный момент, ждали апелляционного определения, которое было вынесено сегодня, чтобы он мог уже принять участие в специальной военной операции», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошёл в ночь на 5 ноября 2022 года. Он начался из-за того, что Ионкин выстрелил в помещении из охотничьей ракетницы, после чего в здании загорелся потолок. По словам очевидцев, таким образом военнослужащий пытался защититься от обидчиков или напугать их — ранее в клубе произошла драка.

Тушение пожара продолжалось 18 часов, площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. метров. Сгорело всё здание, в котором, кроме клуба, располагалась аптека, цветочный и продуктовый магазины, а также ещё один бар. Погибли 13 человек. 14 марта второй Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам колонии строгого режима.