Москва, 27 августа, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине изменила представления о тактике ведения боевых действий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Когда началась специальная военная операция, у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные нежели сегодня. Просто война все перевернула», — сказал он в ходе встречи с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия».

Медведев отметил, что за это время появились новые виды оружия, а также новые способы ведения боевых действий. По его словам, это изменило всю военную науку и практику.

Ранее Медведев заявил, что для России на данный момент нет важнее задачи, чем победа в спецоперации.

Во время брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что главным для России является достижение целей спецоперации.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага.