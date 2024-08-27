Москва, 27 августа, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является политической историей, несмотря на заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 27 августа заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации.

VK/Павел Дуров

«Я не буду рассуждать на тему того, что послужило триггером или таким спусковым крючком в деле Дурова, который сейчас оказался за решеткой во Франции, но совершенно очевидно, и об этом уже все сказали, что это политическая история», — сказал зампред Совбеза.

Несмотря на то что у российских властей тоже были претензии к Дурову, это не значит, что преступления совершаются с его одобрения, отметил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа основателя мессенджера задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа.

Ранее прокуратура Парижа сообщила, что в деле, по которому проходит Дуров, содержатся обвинения в 12 преступлениях.

27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил политический аспект ареста Дурова вопреки заявлениям президента Макрона о том, что арест бизнесмена якобы не является политическим решением.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление Макрона показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов сообщил, что Дурова арестовали во Франции по запросу США.