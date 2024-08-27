Бассейн в Егорьевске приостановил работу после отравления детей
Егорьевск, Московская область, 27 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. В Егорьевске в Московской области бассейн, в котором ранее отравились четыре ребёнка, приостановил свою работу. Об этом сообщил Роспотребнадзор по региону.
«Деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — приводит сообщение ведомства РЕН ТВ.
В свою очередь Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
«24 августа 2024 года четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении своих родителей плавали в бассейне, расположенном в спортивно-развлекательном центре г. Егорьевска. В какой-то момент посетители почувствовали недомогание, и дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где им диагностировали «токсическое отравление». В настоящее время они отпущены домой и их жизни ничего не угрожает», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что после взятые пробы в бассейне показали превышение нормы содержания хлоридов и озона в воде.
Как передавало ИА Регнум, 24 мая шестеро детей попали в больницу в Севастополе, отравившись хлорсодержащим веществом в бассейне. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.