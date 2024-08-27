Егорьевск, Московская область, 27 августа, 2024, 19:00 — ИА Регнум. В Егорьевске в Московской области бассейн, в котором ранее отравились четыре ребёнка, приостановил свою работу. Об этом сообщил Роспотребнадзор по региону.

прокуратура Московской области

«Деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области», — приводит сообщение ведомства РЕН ТВ.

В свою очередь Следственное управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«24 августа 2024 года четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении своих родителей плавали в бассейне, расположенном в спортивно-развлекательном центре г. Егорьевска. В какой-то момент посетители почувствовали недомогание, и дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где им диагностировали «токсическое отравление». В настоящее время они отпущены домой и их жизни ничего не угрожает», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что после взятые пробы в бассейне показали превышение нормы содержания хлоридов и озона в воде.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая шестеро детей попали в больницу в Севастополе, отравившись хлорсодержащим веществом в бассейне. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Госпитализация не потребовалась.