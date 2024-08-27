Москва, 27 августа, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американский видеохостинг YouTube ведёт себя некрасиво, зачищая российские ресурсы и продвигая врагов страны.

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«Они полностью зачищают наши ресурсы, а ресурсы наших оппонентов и наших врагов — скажем прямо — продвигают. Ну, это неправильно», — сказал Медведев.

По его словам, ограничения введены из-за того, что сервис проводит враждебную политику, а также отказывается выполнять просьбы России соблюдать баланс мнений. Медведев добавил, что таким образом YouTube демонстрирует некрасивое поведение, которое стало причиной соответствующих ограничений.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа YouTube перестал работать на компьютерах у большей части жителей России. Его сайт не загружается вне зависимости от провайдера домашнего интернета, у некоторых пользователей он выдает ошибку, а ещё у части показывает «бесконечную» загрузку.

26 июля Роскомнадзор заявил, что многочисленные нарушения российского законодательства, а также неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

В этот же день в Госдуме предупредили, что YouTube в России в скором времени замедлится до 70%. Причиной этого станет то, что российские дата-центры, которые сотрудничают с платформой Google (владельцем видеохостинга), намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что YouTube не является нейтральной интернет-платформой, ориентирующейся на интересы своей аудитории, а отрабатывает политические установки властей США. Дипломат напомнил, что администрация видеохостинга продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении материалов экстремистского характера.