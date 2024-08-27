Москва, 27 августа, 2024, 18:35 — ИА Регнум. В московском музее-заповеднике «Царицыно» 31 августа и 1 сентября пройдёт оперный фестиваль под открытым небом, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

пресс-служба комитета по туризму города Москвы

«Два вечера подряд в декорациях дворцового ансамбля и парка XVIII века будет звучать музыка из знаменитых опер и балетов. Её исполнят ведущие оркестры и звёзды российских и зарубежных театров», — отметила Сергунина.

В программе фестиваля будут фрагменты из сочинений Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Жоржа Бизе и других классиков. Каждый из концертов будет объединён общей темой и построен в формате спектакля.

На площадке фестиваля выступят артисты Большого театра, Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова и мировых сцен. Их представления будут дополнены видеорядом, созданным по мотивам картин русских художников.

31 августа гостям мероприятия представят постановку «Русские сказки в опере». Артисты подготовили арии из произведений «Руслан и Людмила» и «Садко». Партии сюжетов будут исполнены под аккомпанемент Национального филармонического оркестра.

1 сентября зрителям покажут сказки народов мира, включая истории принца Калафа и принцессы Турандот, Иоланты и персонажей оперы «Ловцы жемчуга». На импровизированной сцене выступит Российский национальный оркестр.

Перечисленные спектакли организованы в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы». Все представления начинаются в 20:00 у Большой дворцовой поляны. Вход на мероприятие свободный.