Мале, 27 августа, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке госпереворота, предпринятой оппозиционной Мальдивской демократической партией (MDP). Об этом сообщает 27 августа The Maldives Journal.

Global Look Press/Sun Online/XinHua Мохамед Муиззу

Глава государства осудил действия совета директоров Банка Мальдив (BML), который накануне приостановил выдачу разрешений на зарубежные транзакции по дебетовым и кредитным картам, связанным со счетами в национальной валюте, и назвал их преднамеренной попыткой дестабилизировать правительство. По его словам, речь идёт о более широком государственном перевороте, организованном MDP.

«Выступая в ответ на недавнее решение совета, президент Муиззу заявил, что этот шаг нарушает прямые правительственные директивы и представляет собой рассчитанную попытку спровоцировать общественные беспорядки», — говорится в материале.

Ранее MDP на фоне текущей финансовой ситуации призвала граждан выйти на улицы в знак протеста. После этого полиция страны начала расследование предполагаемой попытки подрыва деятельности правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в июне полиция арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим, которую заподозрили в применении «чёрной магии» по отношению к президенту Муиззу.