Президент Мальдив Муиззу заявил о попытке госпереворота
Мале, 27 августа, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Президент Мальдив Мохамед Муиззу заявил о попытке госпереворота, предпринятой оппозиционной Мальдивской демократической партией (MDP). Об этом сообщает 27 августа The Maldives Journal.
Глава государства осудил действия совета директоров Банка Мальдив (BML), который накануне приостановил выдачу разрешений на зарубежные транзакции по дебетовым и кредитным картам, связанным со счетами в национальной валюте, и назвал их преднамеренной попыткой дестабилизировать правительство. По его словам, речь идёт о более широком государственном перевороте, организованном MDP.
«Выступая в ответ на недавнее решение совета, президент Муиззу заявил, что этот шаг нарушает прямые правительственные директивы и представляет собой рассчитанную попытку спровоцировать общественные беспорядки», — говорится в материале.
Ранее MDP на фоне текущей финансовой ситуации призвала граждан выйти на улицы в знак протеста. После этого полиция страны начала расследование предполагаемой попытки подрыва деятельности правительства.
Как сообщало ИА Регнум, в июне полиция арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Мальдив Фатимат Шамназ Али Салим, которую заподозрили в применении «чёрной магии» по отношению к президенту Муиззу.