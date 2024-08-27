Москва, 27 августа, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 августа обратился к участникам Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Приветствие президента опубликовано на сайте Кремля.

Росконгресс

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия IX Восточного экономического форума. За годы своей работы форум внёс значительный вклад в развитие конструктивных экономических связей нашей страны с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в поздравлении президента.

Путин подчеркнул, что в рамках форума осуществляется прямое и неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных и общественных структур. Кроме этого, форум даёт возможность обсудить вопросы региональной повестки, а также разработать совместные проекты.

«Это нашло отражение и в девизе нынешнего форума: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности», — заметил российский лидер.

Как подчеркнул президент, роль Азиатско-Тихоокеанского региона в международных делах стремительно возрастает. Так, в АТР открываются возможности для кооперации в рамках таких структур, как ШОС, БРИКС, ЕвразЭС, добавил Путин.

Вместе с этим глава государства указал на готовность Москвы к диалогу со всеми партнёрами в АТР. Кроме того, Россия настроена на активное взаимодействие со всеми партнёрами в регионе, заинтересованными в построении более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления, заявил Путин.

«Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши предложения и инициативы будут востребованы на практике. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке. ВЭФ примет кампус Дальневосточного федерального университета.

Путин 17 мая на открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества пригласил китайскую делегацию на Восточный экономический форум.

Российский лидер отметил, что на ВЭФ можно будет продолжить обсуждать возможности сотрудничества, в том числе на территориях опережающего социально-экономического развития. Президент подчеркнул, что у Дальнего Востока России и северо-востока Китая есть большой потенциал по углублению связей.