* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Курск, 27 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Члены СПЧ Марина Ахмедова и Кирилл Кабанов попросили Следственный комитет проверить журналистов SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по факту незаконного проникновения в Курскую область в сопровождении ВСУ.

SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

Марина Ахмедова — главный редактор ИА Регнум и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека совместно с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым обратились в СК после того, как иноагент SOTA анонсировал визит своих сотрудников Руслана Терехова и Петра Иванова в Курскую область в сопровождении ВСУ.

«Оба они уехали из России два года назад. Терехов — так вообще родом из Белгородской области. Но, как мы видим на фото, он выбрал свою сторону. При этом «журналисты» не лишены российского гражданства. Дело за СК — надо возбуждать уголовные дела», — написала в Telegram-канале Марина Ахмедова.

В свою очередь Кабанов отметил, что пора решить, где заканчивается журналистика и начинается преступление под названием «измена Родине».

«Как только граждане РФ входят на территорию нашей страны в составе террористических групп, в составе вражеских подразделений, в этом стоит усматривать состав преступления. И этим действиям предателей СК должен дать самую жёсткую правовую оценку», — заявил ИА Регнум Кирилл Кабанов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 26 августа интернет-издание SOTA разместило в своём Telegram-канале пост с фотографией Иванова и Терехова на фоне противотанковых укреплений на границе Курской области. На одежде журналистов чётко видны синие повязки, которые используют ВСУ для обозначения «своих».

22-летний Пётр Иванов — журналист из Санкт-Петербурга. Он был внесён в Минюстом РФ в перечень аффилированных с интернет-проектом SOTA лиц после признания СМИ иноагентом.

23-летний Руслан Терехов — фотограф, сделанные им фотографии часто используются для иллюстрации публикаций SOTA. Молодой человек родом из Старого Оскола Белгородской области. Там сейчас проживают его мать Елена и дядя Максим. Регион регулярно подвергается жёстким обстрелам ВСУ.

ИА Регнум связалось с родителями журналистов, чтобы узнать, как они относятся к приезду сыновей в Курскую область в сопровождении ВСУ. Матери Петра и Руслана отреагировали на это известие похожим образом, обе были шокированы и рассказали, что ничего не знали о планах детей.

«Я не знала ничего, разве он в России? Мы давно с ним не общались. Я только от вас услышала про Курскую область, меня затрясло буквально, руки трясутся, ноги дрожат. Даже не знаю, что и сказать», — заявила мать Петра Иванова Виктория.

Елена Терехова — мать Руслана тоже оказалась не осведомлена о планах своего сына.

«Не знаю, ничего он мне не говорил, я с ним уже очень давно не общалась. У нас связи с ним нет никакой. Я в шоке! Надо как-то переварить эту информацию», — говорит женщина.

Более подробно визит «журналистов» удалось обсудить с дядей Руслана Терехова.

«Насколько я знаю, Руслан вообще сейчас за границей, по крайней мере мы так думали. Мы давненько не общались, уже, наверно, пару лет. Я так понимаю, что он не собирался в Россию приезжать. Думаю, что в принципе такого не может быть, чтобы он приехал с украинскими военными. А если это правда так, то хорошего тут мало. Это очень плохо», — сказал Максим Терехов.

Мужчина рассказал, что он и его сестра Елена Терехова проживают на территории Белгородской области. Хоть Старый Оскол находится далеко от границы, до него периодически долетают беспилотники.