Вашингтон, 27 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы Украины (ВСУ) не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. Об этом сообщил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дэвис отметил, что российские бойцы смогли сдержать наступление ВСУ в регионе. По его словам, это негативно скажется на будущем Украины. Он заявил, что в настоящий момент у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления. Отставной офицер порекомендовал украинскому командованию отступить. Однако он уверен, что армия Украины будет продолжать выделение новых подразделений. Это приведёт к потере позиций и личного состава.

«Это имеет зловещие последствия для военных усилий Украины в целом», — написал бывший офицер.

26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что нападением на Курскую область власти киевского режима хотели отвлечь значительные силы армии России с покровского направления, однако эта попытка провалилась. Он отметил, что ситуация на этом направлении остаётся довольно сложной для украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. ВС России остановили противника и не позволили ему продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинской армии является очередным террористическим актом со стороны киевского режима.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он пояснил, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты.