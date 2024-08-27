Москва, 27 августа, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В Москве прошёл городской педсовет перед Днём знаний, на котором подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы по обновлению зданий городских учебных заведений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

В 2024 году в столице стартовала программа «Моя школа», в рамках которой модернизировали четыре учебных здания. По словам Собянина, на данный момент специалисты перестраивают и модернизируют 50 зданий. Ещё около 100 проектов обновлённых корпусов учебных заведений продолжают разрабатывать.

«Конечно, это новый уровень, это, по сути дела, совсем новая школа. Ничего не напоминает о старых стенах, старых классах, тем более что практически всё сделано заново», — передаёт слова мэра официальный сайт правительства Москвы.

Также глава города сообщил, что более 40% выпускников 2024 года набрали от 220 баллов суммарно по трём предметам Единого государственного экзамена.

Ещё тысячи школьников получили 100 баллов или стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Также большинство абитуриентов с успехом поступили в выбранные учебные заведения.