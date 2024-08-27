Москва, 27 августа, 2024, 18:06 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали граждан РФ, запускавших беспилотник рядом с режимными объектами, сообщила 27 августа газета «Известия».

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В настоящее время проводится проверка.

«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе в Москве задержали 21-летнего гражданина Италии, бортпроводника авиакомпании Emirates, за запуск квадрокоптера в центре столицы. Сотрудники полиции заметили в небе дрон, который несколько раз пролетел над улицей Варварка. Оператор БПЛА заявил, что якобы не знал о запрете на запуск квадрокоптеров и хотел снять живописные виды над парком «Зарядье».

Запрет на запуск беспилотников в Москве был введён в мае 2023 года. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несанкционированный запуск дронов повлечёт административную и уголовную ответственность. Запрет касается всех беспилотников, кроме тех, которые используются для государственных нужд.

В ночь на 21 августа средства противовоздушной обороны сбили 10 дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Москвы. Атака на столицу стала беспрецедентной по своему масштабу, отметил Собянин. Той же ночью над территорией четырёх других регионов были сбиты ещё 35 дронов ВСУ.