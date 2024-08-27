Рыбинск, Ярославская область, 27 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Рыбинск — старинный купеческий город на Волге, второй по величине в Ярославской области, но, как и многие российские города, он сталкивается с оттоком молодёжи. Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой выразил уверенность в том, что укрепление высшего образования в регионе, возвращение в Рыбинск сильных гуманитарных вузов и изучение в них логики положительно скажется на демографии в регионе.

ИА Регнум Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

«В Рыбинске в полной мере состоялся союз физиков и лириков. Недавно я общался с замечательным человеком — техническим директором одной из наших корпораций. Спросил у него, что нужно сделать, чтобы гуманитарные науки снова заняли достойное место в фундаментальной науке. Он сказал великую вещь: «Для этого в гуманитарных вузах логика должна занять своё место. Её нужно изучать минимум пять лет». Логика — наука о том, как правильно мыслить. А у нас её в гуманитарных вузах изучают очень мало», — отметил Рудаков.

Он посетовал на то, что даже в юридических вузах уделяют недостаточно внимания изучению логики. Сам Рудаков ранее не только детально изучал эту науку, но и преподавал в старших классах как факультатив. Мэр указал, что в его обязанности как главы города не входит вопрос составления образовательной программы вузов — этим занимается Министерство образования и науки, но как глава города он ответственен за то, чтобы в Рыбинске оставалась молодёжь, чтобы дети не разъезжались.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911786" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков: «Увидев берега Волги, ребёнок станет патриотом»

«Мы вместе с кафедрой социологии санкт-петербургского университета провели детальное исследование — почему дети уезжают из города. Опросили 4 тысячи человек. Главная причина отъезда ребят — слабость нашего вуза, отсутствие вуза гуманитарного. Мы и по первому, и по второму направлению отработали. Возвращаем в Рыбинск филиал Ярославского педагогического университета — это гуманитарное направление, а по техническому серьёзно занимаемся нашим вузом. Получили поддержку губернатора. Область выделила нам 150 млн рублей на проектирование кампуса «Меркурий» для Рыбинского авиационного технического университета имени Соловьёва (РГАТУ)», — поведал Рудаков.

Глава города не сомневается, что студенты, которые смогут получить высшее образование в самом Рыбинске, не будут уезжать в другие регионы. По словам Рудакова, исследования показывают, что обучавшиеся в Рыбинске потом, как правило, остаются в городе. А вот если студент учился в Москве или Санкт-Петербурге, практически нет шансов, что он вернётся в родной Рыбинск — возвращаются не более 3–4%.

Говоря о демографии, мэр отметил, что проблемы по этому параметру есть не только в Рыбинске. Но улучшение образования и изучение важных наук, в числе которых логика, позволили бы улучшить ситуацию с демографией в городе.

Полное интервью Дмитрия Рудакова читайте на сайте ИА Регнум.