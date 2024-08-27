Москва, 27 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В Москве 27 августа состоялось заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, на котором были подведены итоги тестового голосования. Во время тестового голосования система справилась с высокой нагрузкой и выдержала все тесты, проведенные разработчиками.

Er.ru Голосование

В тестовом голосовании приняли участие порядка 650 тысяч москвичей. Горожане отвечали на вопрос, нужно ли принять в столице собственный закон об обращении с безнадзорными животными, как в ряде других регионов.

По данным руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалёва, ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов. «Поэтому считаю целесообразным продолжить обсуждение данной темы на площадке Общественной палаты Москвы, в составе которой есть рабочая группа по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных», — сказал он.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко отметил, что в ходе тестового голосования жители могли проголосовать онлайн и на избирательных участках. Он добавил, что система справилась с достаточно высокой нагрузкой и выдержала все стресс-тесты, проведенные разработчиками. Голосование, по его словам, прошло в штатном режиме, что позволит обеспечить бесперебойную работу системы электронного голосования в дни выборов.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.