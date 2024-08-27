* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 27 августа, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Жители Курской области «сами виноваты» во вторжении ВСУ, считает бежавший в Израиль иноагент Андрей Макаревич.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

В эфире интернет-шоу Макаревич возложил ответственность за украинский конфликт полностью на Россию, снова проигнорировав 10-летнюю войну Киева против Донбасса, и порадовался, что военные действия испытывают на себе россияне.

«Это же «война», которую начала ваша страна, а в войне бывает ответка. Вот она прилетает!» — обратился Макаревич к жителям Курской области.

Ответила на злорадные комментарии иноагента член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она обратила внимание на то, с каким радостным лицом рассуждает некогда любимый россиянами певец о беде приграничных регионов России.

«Вот он момент, когда Макаревич может чувствовать себя отмщённым — за все те мелкие обиды, что ему в России нанесли. За все те комментарии, что он о себе прочёл. Чем хуже жителям Курской области, тем Макаревичу радостней. И его крысиное нутро — давно у него на лице», — написала Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в мае в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, предполагая, что беседует с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Макаревич заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». Он также сказал, что в будущем, возможно, примет участие в финансировании ВСУ.

Кроме того, иноагент выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины», а говоря о России, заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей. Следственный комитет после публикации интервью начал доследственную проверку в отношении Макаревича на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ на данным направлении к 27 августа превысили 6600 человек.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.