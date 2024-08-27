Татарстан, 27 августа, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Школьница умерла после употребления шаурмы, купленной в одном из кафе в городе Тетюши в Татарстане, сообщает 27 августа aif.ru.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Одиннадцатилетняя девочка почувствовала себя плохо вскоре после того, как съела шаурму, её сильно тошнило. Через два дня ребёнка госпитализировали в состоянии острого токсического отравления и шока.

Врачи пять дней пытались спасти школьницу, но в ночь на 27 августа она скончалась. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского главка СКР.

Тело направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В отношении кафе, где готовили шаурму, проведено эпидемиологическое расследование. Выявлен ряд нарушений, в том числе несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Деятельность кафе временно приостановлена, материалы переданы в суд. Другие случаи заболеваний, связанные с продукцией этого кафе, не зарегистрированы, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в ряде российских регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижегородскую область и Татарстан, зафиксировали вспышку ботулизма. В общей сложности заразились 417 человек в 11 регионах, два случая оказались смертельными.

Причиной вспышки стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сотни человек заразились из-за нарушения производителями всех возможных правил и технологий.

Попова заявила, что производитель покупал сухую фасоль за рубежом, отваривал её, а затем вакуумировал без соблюдения технологических норм. В отсутствие кислой среды в продуктах активно размножились клостридии, выделяющие яд ботулотоксин. Криминальную версию массового отравления глава Роспотребнадзора исключила. Она добавила, что в Балашихе изъяли 250 тонн продукции, которая могла стать причиной заражения.