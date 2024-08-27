Москва, 27 августа, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова напомнила, что заявление на голосование бумажным бюллетенем в Москве на выборах депутатов Московской городской думы можно подать ещё в течение недели.

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«На сегодняшний день подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем», — сообщила Кириллова.

В день тестового голосования и в дни выборов гражданам доступны все способы голосования: онлайн, при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) или бумажных бюллетеней на участках. Для того чтобы отдать свой голос с помощью бумажного бюллетеня, необходимо подать заявку на сайте mos.ru или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября.

Выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.