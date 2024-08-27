Москва, 27 августа, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ) определила регионы, в которых будет усилен мониторинг избирательного процесса в единый день голосования (ЕДГ). Об этом сообщила пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ Александр Точенов рассказал, что члены группы «сверили часы» по организации работы в единый день голосования и окончательно определились с составом регионов, которые будут охвачены наблюдением. Перечень регионов был утвержден на финальном заседании группы, добавил Точенов.

Так, в Брянской области за выборами будет следить главный редакторИА Регнум Марина Ахмедова, в Оренбургской области — президент международной благотворительной ассоциации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева, в Уфе — член наблюдательного совета государственного фонда «Защитники Отечества» Ирина Киркора, в Свердловской области — уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, в Самаре — уполномоченный по правам ребенка Ульяновской области Екатерина Сморода, в Республике Алтай — член народного совета ДНР Елена Шишкина. Глава МРГ Александр Точенов планирует следить за выборами в Хабаровском крае. В Москве за голосованием будет наблюдать президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

А наблюдением за дистанционным электронным голосованием в Москве, который проводится в столице на собственной технической платформе, займется завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. Общественники будут также наблюдать за голосованием в СИЗО. В следственные изоляторы будет направлен член ОНК Алексей Мельников.

«Мы «сверили часы» по организации работы в ЕДГ, уточнили, кто куда едет, определились с техническими вопросами и, самое главное, определились по организации работы в соответствие с положением об МРГ», — приводит пресс-служба слова Точенова.

По его словам, на заседании также был рассмотрен вопрос подготовки доклада президенту по итогам наблюдения за выборами в 2024 году. В текущем году временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан представила российскому лидеру доклад по итогам мониторинга двух кампаний — президентской и ЕДГ. Планируется, что доклад будет подготовлен по истечении двух недель после подведения итогов выборов 8 сентября.

Точенов подчеркнул, что представители группы будут особенно тщательно разбираться с верификацией информации, чтобы не допустить распространения фейков, которых в свете международной ситуации может оказаться довольно много.

Как передавало ИА Регнум, единый день голосования состоится 8 сентября. Крупнейшие некоммерческие организации подписали соглашение с Общественной палатой России. Этот документ подтверждает готовность организаций направлять наблюдателей на выборы в сентябре и сотрудничать в их подготовке. К сотрудничеству присоединились 47 организаций. Среди них — Союз женщин России, Союз отцов России, Российский союз молодежи, Федерация независимых профсоюзов России, Ассоциация юристов России, организация «Юристы за права и достойную жизнь человека», «Опора России», корпус «За чистые выборы», Российский союз сельской молодежи, Российское общество «Знание», Ассамблея народов России.

Точенов 26 июля предложил регионам северо-запада создать неформальную молодёжную площадку для обмена мнениями о выборах. По его словам, Санкт-Петербург может стать «центром притяжения» всех молодых людей, кто интересуется выборами и готов участвовать в наблюдении за избирательными процедурами. Руководитель петербургского отделения Гуманитарного добровольческого корпуса Денис Жгунов рассказал, что интерес к выборам в среде молодёжи растёт, но важно его увеличивать.