Москва, 27 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В России для граждан предпенсионного возраста предусмотрен целый ряд льгот по оплате услуг ЖКХ, при этом в разных регионах страны предоставляют разные варианты помощи, отметил 27 августа в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

На федеральном уровне гражданам указанной категории предоставлено право на освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект недвижимости каждого вида, напомнил Бондарь.

«Это означает, что предпенсионер может получить льготу на одну квартиру, один дом и один гараж. Такая мера поддержки позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на людей предпенсионного возраста», — сказал эксперт.

Льготы по оплате услуг ЖКХ в основном устанавливаются на региональном уровне, во многих субъектах Федерации предоставляются скидки или компенсация части расходов, отметил Бондарь.

В ряде регионов указанные льготы дополняются другими мерами поддержки, например предоставлением права на бесплатный проезд в общественном транспорте, напомнил эксперт. Условия получения льгот могут отличаться даже в разных муниципальных образованиях одного и того же региона, поэтому лицам предпенсионного возраста следует обращаться в местные органы соцзащиты за получением точной информации о доступных льготах, отметил он.

Для получения льгот по услугам ЖКХ предпенсионеру может потребоваться подтвердить свой статус, соответствующую справку можно оформить через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или на портале «Госуслуги», добавил Бондарь.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля в России освободили от оплаты банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий. Данные о тех, кто имеет право на льготу, объединили в единую базу, чтобы автоматизировать предоставление помощи. Эта мера позволит снизить нагрузку на льготников.

С 2024 года власти Москвы увеличили до 24,5 тыс. рублей размер ежемесячных и единовременных социальных выплат некоторым категориям граждан. Речь идёт в том числе о пожилых людях, членах многодетных семей и лицах, имеющих инвалидность.