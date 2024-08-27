Белгород, 27 августа, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали уроженца Подмосковья, готовившего теракт на железной дороге, сообщила пресс-служба ведомства 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Подозреваемый незаконно приобрёл взрывное устройство и заложил его под объект транспортной инфраструктуры, заявило управление. Злоумышленник действовал по указанию спецслужб Украины, сказано в сообщении.

«Уроженец Московской области посредством интернет-мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудником службы безопасности Украины, представившимся членом украинского военизированного объединения, признанного в России террористической организацией, и по его заданию незаконно приобрёл и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство для совершения диверсионно-террористической акции на территории Белгородской области», — сказано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Государственная измена» и «Участие в деятельности террористической организации», предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавила ФСБ.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на железной дороге в Белгородской области. На одном из перегонов дороги, которую используют для доставки грузов в ЛНР и ДНР, были обнаружены три взрывных устройства.

Ранее 27 августа Второй западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Рыбинска Ярославской области за участие в приготовлении теракта на объекте Министерства обороны. Мужчину задержали с поличным после подготовки зажигательной смеси. Приготовления он проводил вблизи объекта, где предполагал совершить преступление.

23 мая тот же суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий и участие в террористической организации.