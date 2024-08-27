Москва, 27 августа, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 27 августа доложили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Андрей Катаев Российский истребитель-бомбардировщик Су-34

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в военном министерстве.

По данным ведомства, удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Вместе с этим отмечается, что экипаж воздушного судна вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение об уничтожении целей.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Минобороны доложило, что российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области. Отмечалось, что российская авиация ударила по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 27 августа заявил, что пять украинских вооружённых формирований остановили российские военные в ходе выполнения боевых задач в Курской области. По его словам, уже «захлебнулись в своей крови» 61-я, 80-я, 82-я бригады ВСУ, а 92-я и 95-я бригады пошли «к своему завершению».