Варшава, 27 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Польский вратарь Войцех Щенсный принял решение в 34 года завершить карьеру футболиста.

Global Look Press/Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency Войцех Щенсный

«Я чувствую, что сейчас пришло время уделить всё свое внимание моей семье — моей удивительной жене Марине и двум нашим прекрасным детям, Лиаму и Ноэлии. Поэтому я принял решение уйти из профессионального футбол», — написал он в соцсетях.

Щенсный играл за английские команды «Арсенал» и «Брентфорд», итальянские «Рому» и «Ювентус».

Голкипер трижды выиграл Кубок Англии и один Суперкубок страны за «Арсенал». С «Ювентусом» игрок по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии и два раза — Суперкубок. За сборную Польши вратарь сыграл 84 матча.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры.

Бывший защитник ЦСКА Георгий Щенников приостановил карьеру и занялся бизнесом. По словам агента игрока Сергея Пушкина, у Щенникова есть связанный с недвижимостью проект, в который он полностью погружён.

В августе 2023 года российский футболист Игорь Смольников объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2013–2020 годах он выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка.