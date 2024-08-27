* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Политолог Екатерина Шульман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заплатила штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение деятельности иностранного агента, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующие документы.

Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Политолог Екатерина Шульман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В публикации уточняется, что политолог заплатила иноагентский штраф с большим запозданием. 20 августа судебные приставы возбудили в отношении Шульман новое производство на 3417 рублей по исполнительскому сбору за неуплату штрафа в срок.

25 декабря 2023 года ИА Регнум сообщало, что Мещанский районный суд оштрафовал иностранного агента Екатерину Шульман на 50 тыс. рублей за отсутствие соответствующей маркировки в публикациях.

Министерство юстиции России 15 апреля 2022 года внесло политолога в реестр СМИ, которые выполняют в России функции иностранного агента. По данным ведомства, она получала деньги из-за границы, а также от Оксфордского российского фонда (внесён в реестр нежелательных организаций) и Фонда Карнеги.

Помимо этого, суд в августе 2022 года оштрафовал политолога на 10 тыс. рублей за отсутствие маркировки в публикациях.