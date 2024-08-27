Москва, 27 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Мошенники начали представляться сотрудниками Госархива для получения от россиян доступа к цифровым сервисам. Об этом сообщает пресс-службаВТБ.

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Злоумышленники представляются работниками Госархива и говорят, что хотят отправить невостребованные письма, указывая, что все данные об отправителях были утеряны. Преступники предлагают получить письма в любом отделении МФЦ или «Почты России», а также выбрать дату и время для онлайн-записи.

После этого на мобильный телефон жертвы приходит СМС с цифровым кодом. Мошенники просят назвать его. Используя эти данные, они получают доступ к цифровым сервисам, в том числе к «Госуслугам» и онлайн-банку.

Представители пресс-службы банка пояснили, что преступники усыпляют бдительность пользователя использованием названия государственной структуры, которая не имеет отношение к деньгам.

Старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал, что определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств и предупреждает о мошенниках и спаме, может помочь защититься от аферистов в подобных ситуациях.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в банке сообщили о мошеннической схеме с арендой банковских карт у так называемых дропов. Если ранее преступники выкупали карты и избавлялись от них после совершения транзакций, то теперь они пытаются сделать изначальных владельцев карт соучастниками преступления. Злоумышленники арендуют у простых пользователей — дропов сторонние карты для зачислений и обещают им лёгкий и безопасный заработок. В действительности передача карты в аренду грозит неприятными последствиями: от попадания в чёрные списки банков до уголовной ответственности.