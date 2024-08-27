Москва, 27 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Грузовик с щебнем перевернулся на Новорижском шоссе, сообщил источник ИА Регнум. По словам собеседника агентства, щебнем завалило почти всю трассу, возникла пробка на пять километров.

ИА Регнум

Кроме того, из-за случившегося уже в самом заторе на трассе столкнулись шесть машин. Данные по пострадавшим пока не поступали.

ИА Регнум

Накануне на подъезде к Ставрополю произошло массовое ДТП с 32 автомобилями. Причиной стало то, что водитель фуры не справился с управлением и машина врезалась в отбойник. Из её бака вытекло топливо, и проезжая часть стала скользкой, несколько машин потеряли управление и столкнулись.