Курчатов, Курская область, 27 августа, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во время визита в Курчатов заявил Гросси.

Владимир Гердо/ТАСС

«У нас есть целый ряд вещей, которые я хотел бы с ним обсудить. Пойдёт речь о ситуации на Запорожской АЭС», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать независимую оценку ситуации вокруг станции.

В этот же день он сообщил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию Курской атомной электростанции. Гендиректор МАГАТЭ проинформировал, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному». Однако бои идут всего в нескольких километрах от станции. Это вызывает серьёзные опасения.

22 августа Гросси заявил о намерении посетить Киев после осмотра Курской АЭС.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска ночью попытались нанести удары по Курской АЭС. Москва проинформировала об этом МАГАТЭ. В свою очередь, агентство пообещало прислать специалистов. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, встречаться с Гросси Путин пока не планирует.