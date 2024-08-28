Москва, 28 августа, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Больше половины россиян (63%) выбирают в качестве места для отдыха регионы России. При этом примерно столько же (65%) проводят или планируют провести свой отпуск с семьей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования АНО «Национальные приоритеты» и ВЭБ.РФ.

Путешествуем.рф Озеро Каменистое, Республика Алтай

«Высокий интерес семей к отпуску в России, который подтверждается и объективными данными, и результатами опросов в рамках работы над Индексом ВЭБ.РФ, — важный показатель и для городских управленцев, заинтересованных в развитии отрасли и создании новых возможностей для экономики, и для малого и среднего бизнеса. Аргументом в пользу выбора того или иного направления будет не только близость моря, но и наличие инфраструктуры для отдыха, возможности открывать новое и получать яркие впечатления», — отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Чаще всего для отдыха туристы выбирают Краснодарский край (Сочи, Анапа), Крым (Ялта), Алтай (Барнаул, Горно-Алтайск), Байкал (Байкальск, Северобайкальск) и Ленинградскую область (Выборг). Также среди популярных направлений оказались Нижний Новгород, Калининград, Казань, Самара, Ярославль, Коломна, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Краснодар. По данным Индекса качества жизни ВЭБ.РФ, высокий интерес к этим городам объясняется развитой туристической инфраструктурой, количеством культурных и природных объектов, разнообразием предложений для проведения досуга. И количество возможностей и форматов для отдыха внутри страны продолжает расти, что подтверждают результаты исследования.

«79% россиян считают, что увеличилось количество предложений для поездок по стране. Популярность семейного отдыха формирует чёткий запрос на разнообразие форматов, развитие инфраструктуры и появление спецпредложений и скидок для путешествий с детьми. Помимо пляжного и природного отдыха, возрастает интерес к культурно-познавательному туризму и научно-популярным маршрутам», — подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По её словам, россияне отмечают и тот факт, что информации о туристических местах и услугах стало больше. Например, более 200 идей для путешествий по России опубликовано на национальном туристическом портале «Путешествуем.рф», который развивается при поддержке федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов», входящего в состав нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Там можно найти всю информацию о туризме в России и выбрать сценарий для отдыха на любой вкус: это и более 50 готовых автомобильных маршрутов по 46 регионам, и национальные туристические маршруты, специально разработанные с учётом требований современного туриста, и возможности для уединённого отдыха в живописных природных местах, и познавательные туры по научным объектам, а также идеи для коротких путешествий на выходные или для отдыха с детьми.

Новые впечатления и интересно проведённое время стали ключевым фактором при планировании отпуска для большинства россиян (86%). При этом о цене на отдых задумывалось меньшее количество опрошенных (80%).

Впрочем, стоимость отдыха внутри страны, судя по данным исследования, соответствовала ожиданиям туристов. Например, 42% россиян планировали потратить за неделю отдыха менее 30 тысяч рублей (на одного человека), 29% опрошенных готовы отдать за недельный отпуск от 30 до 60 тысяч рублей, а 28% респондентов — более 60 тысяч.

К слову, в итоге самым дорогим традиционно оказался пляжный отдых на берегу моря: в среднем неделя такого отпуска обходится в 38,1 тысячи рублей на человека. А самый доступный семейный отпуск доступен примерно за 8,5 тысячи рублей на человека.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый в России с 2021 года, помогает сделать путешествия по стране доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.

По решению президента России Владимира Путина нацпроект был продлён до 2030 года. Главой государства поставлены задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 млн в год к 2030 году.