Москва, 27 августа, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Требования киевского режима к странам Запада дать разрешение применять ракеты Storm Shadow для атак на Москву и Санкт-Петербург являются шантажом, заявил 27 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Department of Defense/Zuma/ТАСС

«Это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство», — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров добавил, что Запад «не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается».

«Мне кажется, это уже очевидно всем», — заключил глава МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа британское издание The Guardian сообщило, что киевский режим планирует демонстративно нанести удар ракетами Storm Shadow по объектам, расположенным в глубине территории Российской Федерации. По информации источника, Киев угрозами удара по Москве и Санкт-Петербургу рассчитывает подтолкнуть Кремль к переговорам о прекращении боевых действий. Сообщалось, что для применения этих ракет Киеву необходимо разрешение не только Великобритании и Франции, где они производятся, но и Соединённых Штатов Америки, поставляющих часть компонентов для Storm Shadow и не поддерживающих требования Киева снять ограничения на их применение.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в свою очередь отметил, что Украина может прекратить своё существование, если киевский режим предпримет попытку нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу.