Певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым
Москва, 27 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Адвокат Александр Добровинский, представитель бизнесмена Яна Абрамова, 27 августа сообщил о разводе предпринимателя с певицей Алсу, передают «Известия».
Как выяснилось «совсем недавно», сохранить брак было невозможно, сказал адвокат журналистам.
«Что же касается сегодняшнего судебного заседания, то совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой больше продолжаться не мог. Это конец, и сегодня в этом деле была поставлена официальная точка», — заявил Добровинский.
О каком именно обстоятельстве идёт речь, адвокат не пояснил, но отметил, что ни одна из сторон предложения о разводе не оспаривала.
Как сообщалось ранее, 22 августа состоялось судебное заседание по данному вопросу. Оно прошло в закрытом режиме. Суд рассматривал в том числе тему раздела имущества, среди которого — объекты недвижимости, автомобили и акции.
Новое заседание по вопросу о разделе имущества состоится в октябре, при этом сам развод будет осуществлён уже 27 августа, сообщал Добровинский. Сохранять брак Алсу, очевидно, не собирается, отмечал адвокат предпринимателя.
Певица обратилась с судебным иском о разделе совместно нажитого имущества в июле. Ранее, в мае, она подала заявление о разводе.
Алсу и Ян Абрамов прожили в браке 18 лет, у них трое детей. Ранее сообщалось, что предположениям о предстоящем разводе способствовала в том числе и сама Алсу, в 2023 году заявившая, что в её жизни наступили «стрессовые перемены».