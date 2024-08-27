Москва, 27 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Адвокат Александр Добровинский, представитель бизнесмена Яна Абрамова, 27 августа сообщил о разводе предпринимателя с певицей Алсу, передают «Известия».

ТАСС/ Вячеслав Прокофьев Певица Алсу c Яном Абрамовым

Как выяснилось «совсем недавно», сохранить брак было невозможно, сказал адвокат журналистам.

«Что же касается сегодняшнего судебного заседания, то совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой больше продолжаться не мог. Это конец, и сегодня в этом деле была поставлена официальная точка», — заявил Добровинский.

О каком именно обстоятельстве идёт речь, адвокат не пояснил, но отметил, что ни одна из сторон предложения о разводе не оспаривала.

Как сообщалось ранее, 22 августа состоялось судебное заседание по данному вопросу. Оно прошло в закрытом режиме. Суд рассматривал в том числе тему раздела имущества, среди которого — объекты недвижимости, автомобили и акции.

Новое заседание по вопросу о разделе имущества состоится в октябре, при этом сам развод будет осуществлён уже 27 августа, сообщал Добровинский. Сохранять брак Алсу, очевидно, не собирается, отмечал адвокат предпринимателя.

Певица обратилась с судебным иском о разделе совместно нажитого имущества в июле. Ранее, в мае, она подала заявление о разводе.

Алсу и Ян Абрамов прожили в браке 18 лет, у них трое детей. Ранее сообщалось, что предположениям о предстоящем разводе способствовала в том числе и сама Алсу, в 2023 году заявившая, что в её жизни наступили «стрессовые перемены».