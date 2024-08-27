Киев, 27 августа, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Самым сложным направлением для украинских подразделений является красноармейское, заявил главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Telegram / СИРСЬКИЙ Александр Сырский

«Ситуация на покровском (красноармейском. — Прим. ред.) направлении довольно сложная. Противник использует своё преимущество в живой силе, вооружении, военной технике, активно применяет артиллерию и авиацию, использует бронетехнику», — сказал он в ходе форума «Украина 2024. Независимость».

Сырский уточнил, что на указанном направлении сосредоточены наиболее сильные подразделения Вооружённых сил России.

27 августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что ситуация для бойцов ВСУ под Красноармейском ДНР является катастрофической.

26 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в зоне боевых действий под Красноармейском сложилась наиболее трудная для ВСУ ситуация. Исходя из этого, по его словам, принято решение об усилении красноармейского направления.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы ВСУ считают, что провал на красноармейском направлении связан с их истощённостью боевыми действиями и нехваткой личного состава. Украинский боец Дублин заявил журналистам, что трудности армии усугубляются «идиотскими» порядками.