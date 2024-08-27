Первоклассники новых регионов получат 30 тысяч школьных наборов
Москва, 27 августа, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В школах Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик 2 сентября пройдёт социальная акция «В первый класс со Знанием». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба российского общества «Знание».
Инициатором акции выступило российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России, Молодой гвардии Единой России, СБЕР, ПАО «Аэрофлот» и «Движения первых».
Цель акции — поддержать семьи первоклассников в новых регионах в начале нового учебного года. В состав школьных наборов входят тетради в узкую линейку и клетку, мешок для сменной обуви, стикерпаки, сертификаты на дополнительное образование, закладки для книг, расписание уроков, бутылки для воды, значки, блокноты, браслеты и шапки.
Грузы уже доставлены в новые регионы и до 1 сентября будут распределены по школам в каждом муниципалитете.
Первоклассники Донецкой Народной Республики получат свыше 13 тысяч комплектов, ученикам школ Луганской Народной Республики будут переданы более девяти тысяч наборов, ещё семь тысяч рюкзаков выдадут в Запорожской и Херсонской областях. Всего в рамках акции «В первый класс со Знанием» новые регионы получили 30 тысяч школьных наборов общим весом более 120 тонн.
Первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко отметил, что организация продолжает добрую традицию и второй год подряд собирает первоклассников в школу со «Знанием».
«Это замечательная возможность сделать полезное дело и помочь 30 тысячам школьников на новых территориях сделать первый шаг на пути к получению образования. В наших наборах много полезных вещей, которые сделают этот процесс максимально комфортным и приятным», — приводит пресс-служба его слова.
Российское общество «Знание» имеет долгую историю, которая началась с советской общественной организации, созданной в 1947 году. Инициаторами её стали представители советской интеллигенции. Организация называлась «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». В 1963 году её переименовали во «Всесоюзное общество «Знание». С 1991 года — общество «Знание России».
Члены общества занимались тем, что популяризировали науку и читали лекции о достижениях советской экономики и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание».
21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Как передавало ИА Регнум, 23 августа российское общество «Знание» провело в Москве и Волгограде тематические кинопоказы документального фильма «И камни плавились как воск», посвящённого Сталинградской битве. Фильм сняли под руководством режиссёра Михаила Ёлкина. В нём постарались воссоздать события, произошедшие в Сталинграде 23 августа 1942 года. В этот день город подвергся массированной воздушной бомбардировке. В городах организовали синхронное включение, создав единую площадку для обсуждения подвигов участников Великой Отечественной войны. В кинокартине представлены архивные кадры, рассказы очевидцев, воспоминания о потерях.
В День семьи, любви и верности 8 июля российское общество «Знание» организовало и провело по всей стране приуроченные к празднику мероприятия, в том числе культурные и просветительские. Так, на мероприятии в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе слушателям и посетителям рассказали о мерах государственной поддержки семей в России и подчеркнули важность сохранения семейных традиций. Также приуроченные к Дню семьи, любви и верности мероприятия прошли в Кировской, Калужской, Запорожской областях, в Республике Дагестан, Забайкальском крае, Луганской Народной Республике и других регионах.
Первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко 8 июля отметил, что в основе России как государства лежат семья, любовь и верность, объединяющие различные народы и конфессии.