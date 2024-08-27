Москва, 27 августа, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В школах Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик 2 сентября пройдёт социальная акция «В первый класс со Знанием». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба российского общества «Знание».

Российское общество «Знание»

Инициатором акции выступило российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России, Молодой гвардии Единой России, СБЕР, ПАО «Аэрофлот» и «Движения первых».

Цель акции — поддержать семьи первоклассников в новых регионах в начале нового учебного года. В состав школьных наборов входят тетради в узкую линейку и клетку, мешок для сменной обуви, стикерпаки, сертификаты на дополнительное образование, закладки для книг, расписание уроков, бутылки для воды, значки, блокноты, браслеты и шапки.

Грузы уже доставлены в новые регионы и до 1 сентября будут распределены по школам в каждом муниципалитете.

Первоклассники Донецкой Народной Республики получат свыше 13 тысяч комплектов, ученикам школ Луганской Народной Республики будут переданы более девяти тысяч наборов, ещё семь тысяч рюкзаков выдадут в Запорожской и Херсонской областях. Всего в рамках акции «В первый класс со Знанием» новые регионы получили 30 тысяч школьных наборов общим весом более 120 тонн.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911723" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первоклассники новых регионов получат 30 тысяч школьных наборов

Первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко отметил, что организация продолжает добрую традицию и второй год подряд собирает первоклассников в школу со «Знанием».

«Это замечательная возможность сделать полезное дело и помочь 30 тысячам школьников на новых территориях сделать первый шаг на пути к получению образования. В наших наборах много полезных вещей, которые сделают этот процесс максимально комфортным и приятным», — приводит пресс-служба его слова.

Российское общество «Знание» имеет долгую историю, которая началась с советской общественной организации, созданной в 1947 году. Инициаторами её стали представители советской интеллигенции. Организация называлась «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». В 1963 году её переименовали во «Всесоюзное общество «Знание». С 1991 года — общество «Знание России».

Члены общества занимались тем, что популяризировали науку и читали лекции о достижениях советской экономики и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание».

21 апреля 2021 года президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа российское общество «Знание» провело в Москве и Волгограде тематические кинопоказы документального фильма «И камни плавились как воск», посвящённого Сталинградской битве. Фильм сняли под руководством режиссёра Михаила Ёлкина. В нём постарались воссоздать события, произошедшие в Сталинграде 23 августа 1942 года. В этот день город подвергся массированной воздушной бомбардировке. В городах организовали синхронное включение, создав единую площадку для обсуждения подвигов участников Великой Отечественной войны. В кинокартине представлены архивные кадры, рассказы очевидцев, воспоминания о потерях.

В День семьи, любви и верности 8 июля российское общество «Знание» организовало и провело по всей стране приуроченные к празднику мероприятия, в том числе культурные и просветительские. Так, на мероприятии в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе слушателям и посетителям рассказали о мерах государственной поддержки семей в России и подчеркнули важность сохранения семейных традиций. Также приуроченные к Дню семьи, любви и верности мероприятия прошли в Кировской, Калужской, Запорожской областях, в Республике Дагестан, Забайкальском крае, Луганской Народной Республике и других регионах.

Первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко 8 июля отметил, что в основе России как государства лежат семья, любовь и верность, объединяющие различные народы и конфессии.