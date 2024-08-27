Москва, 27 августа, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Очевидцы сообщили о пожаре в здании Солнцевской межрайонной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

В правоохранительные органы поступил сигнал о пожаре в доме № 6к1 по улице 50 лет Октября, сообщил источник ИА Регнум. В этом здании находится районная прокуратура, а также районный суд и отделение ГИБДД.

К месту для проверки выехали пожарные. Причины ЧП пока неизвестны. Данные о пострадавших не поступали.

21 августа сообщалось также о возгорании строительного мусора во дворе на Солнцевском проспекте в Москве. Площадь пожара составила 100 кв. м.