Уфа, 27 августа, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Специалисты «Роснефти» усовершенствовали информационную систему мониторинга технического состояния промысловых трубопроводов «РН-СМТ».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» модернизировала цифровую систему мониторинга трубопроводов

Обновлённое программное обеспечение позволяет консолидировать данные обо всех трубопроводах «Роснефти», общая протяженность которых превышает 80 тыс. км. Теперь вся информация о трубопроводах доступна специалистам в цифровом формате в единой базе.

Функционал ПО также дополнили модулем автоматизации процесса оценки рисков отказов трубопроводов и модулем для определения оптимальных сроков и видов технического обслуживания.

Ожидается, что экономический эффект от внедрения обновленной версии «РН-СМТ» превысит 1 млрд рублей.