Москва, 27 августа, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух граждан, которые запускали дрон рядом с режимными объектами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«Предварительно, граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент правоохранители проводят проверки.

По данным aif.ru, в ночь с 24 на 25 августа мужчина и женщина были задержаны около одного из объектов в Новой Москве. Правоохранители заметили их в поле во время обхода. Пара пыталась запустить беспилотник, чтобы снять расположение объекта противовоздушной обороны.

Ранее в Москве задержали бортпроводника авиакомпании Emirates итальянца Франко Эзинеля за запуск квадрокоптера в центре столицы.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая 2023 года в Москве ввели запрет на запуск беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несанкционированный запуск дронов повлечёт административную и уголовную ответственность. Запрет касается всех беспилотников, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд.