Москва, 27 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселёва и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере, сообщили 27 августа в суде.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Рапопорт Ирины Марковны на срок два месяца», — сообщили в суде.

Аналогичное решение суд принял и в отношении Киселёва. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории РФ.

Киселёв работал в «Роснано» с 2008 года. До того как покинул компанию в 2019 году, был заместителем председателя правления. Рапопорт руководила дочерней компанией «Роснано капитал».

Обоим фигурантам уголовного дела вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подробностей в суде не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, в 2009 году следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. По данным следствия, общая сумма необоснованно израсходованных средств превышала 220 млн рублей. В 2020 году уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Ранее в июле СКР сообщил о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова по уголовному делу по статье о присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.