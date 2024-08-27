Москва, 27 августа, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы России проводят разведывательно-поисковые действия в Курской области по уничтожению диверсионных групп ВСУ, которые попытались проникнуть вглубь РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Александр Полегенько/ТАСС Работа разведчиков ВС РФ

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — отметили в ведомстве.

По данным на 27 августа, украинские формирования за сутки потеряли до 400 бойцов в ходе столкновений в Курской области. Помимо этого, ВСУ лишились 30 единиц бронетехники — боевой машины пехоты, бронетранспортёра и 28 бронеавтомобилей. Противник также потерял 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и два миномёта.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ атаковали приграничные районы Курской области 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он пояснил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Российский лидер также распорядился помочь жителям Курской области.