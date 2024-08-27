Звенигород, Московская область, 27 августа, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Со складов Wildberries в подмосковном Звенигороде изъяли более 38 тонн поддельной бытовой химии и стирального порошка под видом известных марок, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС Склад Wildberries

По предварительным данным, двое 32-летних жителей Звенигорода продавали на маркетплейсе поддельную бытовую химию, в том числе стиральный порошок. Нарушители использовали товарные марки Procter & Gamble и Henkel.

Начальник пресс-службы главка добавила, что фальсификат они фасовали в одном из подпольных цехов Подмосковья. Отмечается, что сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей.

«Следователем МУ МВД России «Власиха» завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору»)», — сказала Петрова.

По её словам, на данный момент фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела уже подготовлены, в скором времени их направят в суд для рассмотрения по существу.

При этом Wildberries опроверг изъятие со своих складов 38 тонн контрафактной бытовой химии.

«Со складов маркетплейса не производилось изъятия такой продукции. Маркетплейс всегда сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает содействие», — говорится в сообщении официального Telegram-канала компании.

Как указали в Wildberries, их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки. На самой же площадке реализованы дополнительные механизмы, которые защищают права потребителей, заключили в пресс-службе.