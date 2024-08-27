Москва, 27 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом 27 августа проинформировало Министерство обороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что российская авиация ударила по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Барановка, Ворожба, Глыбное, Катериновка, Орловка, Покровка, Первомайское, Пустогород, Першетравня и Эсмань.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало, что ВС России нанесли удары по силам украинских войск в районе 16 населённых пунктов в Сумской области. Перед этим, 25 августа, российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике украинской армии в Сумской области. Силы ВСУ были поражены в районах поселений Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 25 августа сообщил, что российские военные ударили по складу с ракетным вооружением украинских формирований в Сумах.